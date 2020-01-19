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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Лутон Таун
Ноттингем Форест - Лутон Таун: обзор матча 19 января 2020
Ноттингем Форест
19.01.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
3 : 1
Завершен
Лутон Таун
36'
Д. Лолли
57'
Д. Лолли
90'
Л. Граббан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Лутон Таун
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Л. Граббан
90'
88'
Желтая карточка
Р. Танниклифф
ГОЛ! 2:0!
Д. Лолли
Пас отдал
Б. Уотсон
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лолли
Пас отдал
Ю. Рибейру
36'
Начало матча
Статистика матча Ноттингем Форест - Лутон Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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