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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 19 января 2020
Милан
19.01.2020, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
48'
А. Ребич
72'
Т. Эрнандес
90+3'
А. Ребич
6'
Й. Стригер Ларсен
85'
К. Ласанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
Желтая карточка
С. Кастильехо
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
А. Ребич
90'
+3
90'
+2
Замена
С. Де Майо
️️️️
С. Окака-Чука
88'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
К. Сема
85'
ГОЛ! 2:2!
К. Ласанья
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
Желтая карточка
З. Ибрагимович
80'
78'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Б. Нуйтинк
Замена
Р. Крунич
️️️️
С. Кастильехо
77'
ГОЛ! 2:1!
Т. Эрнандес
72'
Желтая карточка
А. Конти
63'
ГОЛ! 1:1!
А. Ребич
Пас отдал
А. Конти
48'
Замена
А. Ребич
️️️️
Д. Бонавентура
46'
Желтая карточка
И. Беннасер
40'
27'
Желтая карточка
К. Сема
6'
ГОЛ! 0:1!
Й. Стригер Ларсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
15
Кевин Ласанья
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Удинезе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
13
Конти
7
Бонавентура
10
Беннасер
19
Кессье
27
Леау
70
Кастильехо
11
Ибрагимович
3-5-2
1
Муссо
50
Бекао
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
7
Де Пауль
42
Фофана
8
Мандрагора
17
Стригер Ларсен
12
Сема
77
Окака-Чука
15
Ласанья
7
Бонавентура
9
Ребич
9
Ребич
7
Бонавентура
70
Кастильехо
33
Крунич
33
Крунич
70
Кастильехо
77
Окака-Чука
87
Де Майо
87
Де Майо
77
Окака-Чука
12
Сема
5
тер Авест
5
тер Авест
12
Сема
17
Нуйтинк
90
Несторовски
90
Несторовски
17
Нуйтинк
Остались в запасе
Милан
Удинезе
11
Лукас Пакета
АП
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
11
Лукас Пакета
АП
31
Асмир Бегович
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Остались в запасе
1
Самуэле Перисан
ВР
12
Николас
ВР
3
Николас Опоку
ЦЗ
15
Уолес
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
72
Антонин Барак
АП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Милан - Удинезе
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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