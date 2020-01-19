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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Денизлиспор
Галатасарай - Денизлиспор: обзор матча 19 января 2020
Галатасарай
19.01.2020, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Денизлиспор
57'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Денизлиспор
90'
+2
Желтая карточка
Х. Сако
87'
Желтая карточка
У. Родальега
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалькао
Пас отдал
Ж. Мишель Сери
57'
29'
Желтая карточка
О. Онази
Желтая карточка
Маркао
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Денизлиспор
22
Мустафа Юмлу
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
14
Исмаил Айссати
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Денизлиспор
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
3-4-1-1
16
Муслера
4
Сараччи
4
Донк
23
Маркао
18
Байрам
8
Фегули
99
Лемина
25
Линнес
14
Сери
9
Фалькао
1-3-2
22
Юмлу
10
Шахан
14
Айссати
12
Онази
9
Сако
23
Родальега
Остались в запасе
Галатасарай
Денизлиспор
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
1
Окан Кочук
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
20
Юнес Бельханда
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Остались в запасе
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Галатасарай - Денизлиспор
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
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