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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Чарльтон - Халл Сити
Чарльтон - Халл Сити: обзор матча 13 декабря 2019
Чарльтон
13.12.2019, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
34'
Д. Прэтли
50'
М. Сарр
47'
Д. Боуэн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чарльтон - Халл Сити
Желтая карточка
Д. Леко
90'
+5
86'
Желтая карточка
Д. Ирвин
ГОЛ! 2:1!
М. Сарр
Пас отдал
Д. Леко
50'
47'
ГОЛ! 1:1!
Д. Боуэн
Пас отдал
К. Гросицки
ГОЛ! 1:0!
Д. Прэтли
34'
Желтая карточка
А. Мэтьюз
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чарльтон
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
15
Даррен Прэтли
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦФ
Главный тренер
Грэм Джонс
Халл Сити
25
Джордж Лонг
ВР
2
Эрик Личай
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
36
Джексон Ирвин
ЦП
20
Каллум Элдер
ЦП
18
Даниэль Бэтти
ЦП
20
Джаррод Боуэн
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Чарльтон
20
Крис Солли
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
4-1-1
14
Паррингтон
23
Сарр
15
Локьер
2
Мэтьюз
15
Прэтли
17
Леко
3-4-1
25
Лонг
2
Личай
32
Бурк
30
де Вейс
36
Ирвин
20
Элдер
18
Бэтти
11
Гросицки
20
Боуэн
Остались в запасе
Чарльтон
Халл Сити
20
Крис Солли
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
20
Крис Солли
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
Главный тренер
Грэм Джонс
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Чарльтон - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
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