Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй
Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 28 января 2020
Уиган Атлетик
28.01.2020, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
56'
К. Мур
32'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй
ГОЛ! 1:1!
К. Мур
Пас отдал
С. Морси
56'
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
М. Фокс
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
1
Дэвид Маршалл
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
8
Сэм Морси
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Шеффилд Уэнсдэй
25
Кэмерон Доусон
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Доминик Йорфа
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ПЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
40
Кадим Харрис
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Уиган Атлетик
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
18
Гари Робертс
ЦП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
14
Джо Гарнер
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
4-2-1-1
1
Маршалл
3
Нейсмит
4
Кипр
33
Робинсон
14
Бирн
8
Морси
8
Эванс
26
Доуэлл
19
Мур
4-2-3
25
Доусон
28
Одубайо
3
Фокс
2
Йорфа
6
Пелюпесси
10
Беннэн
40
Харрис
23
Мерфи
11
Уиннелл
9
Нухиу
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй
19
Гейвин Мэсси
ПВ
24
Майкл Якобс
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
19
Гейвин Мэсси
ПВ
24
Майкл Якобс
ЛВ
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
18
Гари Робертс
ЦП
14
Джо Гарнер
ЦФ
Остались в запасе
33
Джо Уайлдсмит
ВР
12
Том Лис
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Пол Кук
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Уиган Атлетик - Шеффилд Уэнсдэй
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Новости команд
Все
Уиган Атлетик
Шеффилд Уэнсдэй
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Кубок Англии. «Арсенал» разнес «Уиган» и вышел в 1/8 финала
15 февраля
1
«Арсенал» – «Уиган Атлетик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2026
15 февраля
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» прошел «Уиган» из 3-го дивизиона (2:0)
2024.01.09 01:08
2
Коло Туре возглавил аутсайдера Чемпионшипа
2022.11.29 14:21
Коло Туре возглавит «Уиган». Ранее от должности отказался его брат Яя
2022.11.18 23:04
ЦСКА отказался от игрока из клуба Лиги 1
2025.08.08 09:45
«Ростов» борется с английским клубом за болгарского таланта
2025.06.26 14:46
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Такое возможно где-то еще?»: Гвардиола восхитился матчем английского Д3
2023.05.21 14:28
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+