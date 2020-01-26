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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Бетис
Хетафе - Бетис: обзор матча 26 января 2020
Хетафе
26.01.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 21 тур
1 : 0
Завершен
Бетис
89'
Анхель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Бетис
90'
+5
Красная карточка
З. Феддаль
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Анхель
89'
88'
Желтая карточка
А. Манди
Желтая карточка
Х. Этчейта
74'
73'
Желтая карточка
Жоэль
63'
Желтая карточка
М. Бартра
56'
Желтая карточка
С. Каналес
Желтая карточка
Н. Максимович
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Хетафе
1
Леандро Чичисола
ВР
21
Амат Ндиайе
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Анхель
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-2-2-2
13
Сорья
17
Оливера
2
Джене
3
Этчейта
17
Кукурелья
22
Суарес
88
Максимович
8
Арамбарри
17
Мата
19
Молина
3-2-1-3-1
1
Жоэль
6
Гонсалес
5
Бартра
2
Манди
19
Барраган
11
Алекс Морено
18
Гуардадо
17
Хоакин
20
Каналес
10
Фекир
80
Морон
Остались в запасе
Хетафе
Бетис
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
24
Давид Тимор
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
23
Джейсон
ПВ
1
Леандро Чичисола
ВР
24
Давид Тимор
ОП
5
Одженекаро Этебо
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
9
Анхель
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Хетафе - Бетис
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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