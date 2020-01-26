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Расписание матчей
Англия. Кубок
Транмер - Манчестер Юнайтед
Транмер - Манчестер Юнайтед: обзор матча 26 января 2020
Транмер
26.01.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 6
Завершен
Манчестер Юнайтед
10'
Г. Магуайр
13'
Д. Далот
16'
Д. Лингард
41'
Ф. Джонс
45'
А. Марсьяль
56'
М. Гринвуд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Транмер - Манчестер Юнайтед
56'
ГОЛ с пенальти! 0:6!
М. Гринвуд
45'
ГОЛ! 0:5!
А. Марсьяль
Пас отдал
Л. Шоу
41'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Джонс
Пас отдал
А. Перейра
16'
ГОЛ! 0:3!
Д. Лингард
Пас отдал
Г. Магуайр
13'
ГОЛ! 0:2!
Д. Далот
Пас отдал
А. Марсьяль
10'
ГОЛ! 0:1!
Г. Магуайр
Пас отдал
В. Линделеф
4'
Желтая карточка
Ф. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Транмер - Манчестер Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
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