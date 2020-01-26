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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Олимпиакос
АЕК - Олимпиакос: обзор матча 26 января 2020
АЕК
26.01.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Олимпиакос
Вторая желтая
А. Симойш
87'
Желтая карточка
А. Симойш
70'
47'
Желтая карточка
Г. Масурас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
4-4-2
1
Баркас
2
Бакакис
6
Оиконому
22
Лопеш
22
Враньеш
7
Крстичич
4
Шиманьски
20
Манталос
8
Симойш
10
Ливайя
10
Верде
4-3-2-1
1
Са
3
Эльабделлауи
27
Ба
4
Сиссе
21
Цимикас
2
Камара
41
Бухалакис
8
Гильерме
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Эль-Араби
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
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