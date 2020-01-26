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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шрусбери Таун - Ливерпуль
Шрусбери Таун - Ливерпуль: обзор матча 26 января 2020
Шрусбери Таун
26.01.2020, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
65'
Д. Каммингс (П)
75'
Д. Каммингс
15'
К. Джонс
46'
Д. Лав (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шрусбери Таун - Ливерпуль
ГОЛ! 2:2!
Д. Каммингс
75'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Каммингс
65'
46'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Лав
15'
ГОЛ! 0:1!
К. Джонс
Пас отдал
П. Чиривелья
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шрусбери Таун
1
Макс О'Лири
ВР
13
Скотт Голбоурн
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
6
Этан Эбанкс-Лэнделл
ЦЗ
16
Шон Госс
ЦП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Шрусбери Таун
1
Джо Мерфи
ВР
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-1
1
О'Лири
13
Голбоурн
22
Лав
6
Эбанкс-Лэнделл
16
Госс
2-2-1-2-1
13
Адриан
32
Матип
6
Ловрен
4
Чиривелья
6
Фабиньо
21
Джонс
10
Эллиот
18
Минамино
27
Ориги
Остались в запасе
Шрусбери Таун
Ливерпуль
1
Джо Мерфи
ВР
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Джо Мерфи
ВР
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Наби Кейта
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Шрусбери Таун - Ливерпуль
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
- : -
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Кроули Таун
2 : 3
20.10.2026
Шрусбери Таун
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Гринхаус Мидоу
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