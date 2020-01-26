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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Бенфика
Пасуш де Феррейра - Бенфика: обзор матча 26 января 2020
Пасуш де Феррейра
26.01.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 18 тур
0 : 2
Завершен
Бенфика
39'
Рафа
47'
К. Винисиус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Бенфика
89'
Желтая карточка
Рафа
47'
ГОЛ! 0:2!
К. Винисиус
Пас отдал
Рафа
40'
Желтая карточка
Ю. Вайгль
39'
ГОЛ! 0:1!
Рафа
Пас отдал
Р. Диаш
Желтая карточка
А. Микаэл
38'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Рикарду Рибейру
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
3
Андре Микаэл
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
27
Рафа
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
10
Франко Серви
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Пасуш де Феррейра
46
Марсело
ЦЗ
Бенфика
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
7
Жота
ЛВ
49
Адель Таарабт
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
3-1
1
Рибейру
5
Рябчук
2
Баксиньо
3
Микаэл
7
Феррейра
4-1-1-1-3
1
Влаходимос
34
Алмейда
3
Диаш
4
Ферру
22
Гримальдо
5
Вайгль
18
Габриэл
21
Пицци
10
Серви
95
Винисиус
27
Рафа
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Бенфика
46
Марсело
ЦЗ
Главный тренер
Вашку Сеабра
7
Жота
ЛВ
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Бруну Лажи
Остались в запасе
46
Марсело
ЦЗ
Остались в запасе
7
Жота
ЛВ
1
Иван Злобин
ВР
33
Жардел
ЦЗ
15
Томаш Тавареш
ПЗ
49
Адель Таарабт
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Бруну Лажи
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Бенфика
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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