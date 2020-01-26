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Расписание матчей
Англия. Кубок
Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 26 января 2020
Манчестер Сити
26.01.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
4 : 0
Завершен
Фулхэм
8'
И. Гюндоган (П)
19'
Б. Силва
72'
Г. Жезус
75'
Г. Жезус
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
90'
+1
Желтая карточка
Д. Брайан
ГОЛ! 4:0!
Г. Жезус
75'
ГОЛ! 3:0!
Г. Жезус
Пас отдал
Ж. Канселу
72'
ГОЛ! 2:0!
Б. Силва
Пас отдал
Ф. Фоден
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Гюндоган
8'
6'
Красная карточка
Т. Рим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Бобби Рид
АП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
4-1-3-2
1
Браво
17
Анхелиньо
30
Отаменди
24
Гарсия
2
Канселу
20
Гюндоган
47
Фоден
21
Сильва
26
Марез
9
Жезус
20
Силва
3-2-1-2-1
1
Родак
6
Гектор
29
Кристи
3
Рим
5
Конголо
23
Брайан
10
Йохансен
14
Рид
17
Онома
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Родри
ОП
11
Кевин Де Брюйне
АП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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