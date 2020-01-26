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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Белененсеш - Портимоненси
Белененсеш - Портимоненси: обзор матча 26 января 2020
Белененсеш
26.01.2020, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 18 тур
2 : 1
Завершен
Портимоненси
43'
С. Варела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Белененсеш - Портимоненси
ГОЛ! 1:0!
С. Варела
43'
Начало матча
Статистика матча Белененсеш - Портимоненси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
Стадион:
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Белененсеш
Портимоненси
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
У 13 игроков «Белененсеша» выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»
2021.11.29 17:12
2
Президент «Белененсеша» Суареш: «Матч с «Бенфикой» – позор для всех»
2021.11.28 13:29
7
Бернарду Силва: «Я один не понимаю, почему игру «Белененсеш» – «Бенфика» не отложили?»
2021.11.28 10:15
10
Президент «Бенфики» Кошта – о матче с «Белененсешем»: «Это черная страница португальского футбола. Нам должно быть стыдно»
2021.11.28 08:35
13
«Белененсеш» начал матч с «Бенфикой» вдевятером и с двумя вратарями
2021.11.27 23:43
9
Россиянин, игравший за академии «Спартака» и «Локо», перешел в клуб лиги 2 Португалии
3 сентября
Португальский клуб отказал «Зениту» в трансфере Варелы
2024.01.31 11:00
2
«Портимоненси» получил предложение по трем игрокам от топ-клубов РПЛ
2024.01.31 01:14
1
Роша рассказал, в чем РПЛ сильнее чемпионата Португалии
2023.06.02 15:56
1
Стало известно, во сколько ЦСКА обошелся трансфер Роши
2022.09.01 20:51
3
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