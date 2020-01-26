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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Леганес
Атлетико - Леганес: обзор матча 26 января 2020
Атлетико
26.01.2020, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 21 тур
0 : 0
Завершен
Леганес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Леганес
Желтая карточка
С. Савич
90'
+6
90'
+3
Вторая желтая
И. Куэльяр
90'
+2
Желтая карточка
Ресио
89'
Желтая карточка
Р. Меса
76'
Желтая карточка
И. Куэльяр
54'
Желтая карточка
Х. Эрасо
11'
Желтая карточка
Ч. Авазим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Леганес
25
Иван Куэльяр
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
4
Кеннет Омеруо
ЦЗ
15
Чибози Авазим
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
7
Витоло
ЛВ
16
Эктор Эррера
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
4-3-1-2
13
Облак
6
Лоди
15
Савич
18
Фелипе
24
Врсалько
14
Льоренте
18
Парти
8
Ньигес
10
Корреа
79
Феликс
21
Мората
3-2-3-1
25
Куэльяр
4
Омеруо
15
Авазим
16
Росалес
5
Бустинса
13
Родригес
16
Меса
36
Ресио
14
Эрасо
22
Брейтуэйт
Остались в запасе
Атлетико
Леганес
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Витоло
ЛВ
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Остались в запасе
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Хуан Сориано
ВР
28
Родриго Тарин
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Атлетико - Леганес
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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