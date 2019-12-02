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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Арсенал
ЦСКА - Арсенал: обзор матча 02 декабря 2019
ЦСКА
02.12.2019, понедельник, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
52'
Д. Лесовой
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Арсенал
Желтая карточка
И. Дивеев
90'
+4
84'
Желтая карточка
Д. Лесовой
83'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Е. Луценко
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
А. Дзагоев
78'
Замена
Я. Бийол
️️️️
В. Карпов
67'
Замена
И. Ахметов
️️️️
К. Кучаев
57'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лесовой
Пас отдал
Е. Луценко
32'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
С. Ткачев
30'
Травма
С. Ткачев
24'
Желтая карточка
К. Комбаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛАЗ
9
Кирилл Комбаров
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ПАЗ
23
Горан Чаушич
ОП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Акинфеев
62
Карпов
78
Дивеев
32
Магнуссон
6
Фернандес
18
Кучаев
8
Бистрович
66
Дзагоев
10
Влашич
10
Обляков
63
Чалов
3-3-1-2-1
50
Шамов
9
Комбаров
6
Беляев
88
Григалава
4
Бауэр
23
Чаушич
27
Альварес
70
Костадинов
11
Ткачев
23
Горбатенко
48
Луценко
62
Карпов
15
Бийол
15
Бийол
62
Карпов
18
Кучаев
97
Ахметов
97
Ахметов
18
Кучаев
66
Дзагоев
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
66
Дзагоев
48
Луценко
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
48
Луценко
11
Ткачев
88
Лесовой
88
Лесовой
11
Ткачев
Остались в запасе
ЦСКА
Арсенал
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
25
Артур Нигматуллин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
28
Лукас Сантос
ЦФ
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча ЦСКА - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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