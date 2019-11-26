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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Галатасарай - Брюгге
Галатасарай - Брюгге: обзор матча 26 ноября 2019
Галатасарай
26.11.2019, вторник, 20:55
Лига чемпионов, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Брюгге
11'
А. Бюйюк
90+2'
К. Дьятта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Брюгге
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
Ж. Мишель Сери
90'
+4
90'
+3
Вторая желтая
К. Дьятта
90'
+3
Вторая желтая
К. Мата
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
К. Дьятта
Пас отдал
К. Мата
Желтая карточка
Ф. Муслера
90'
+1
Желтая карточка
Э. Мор
90'
Замена
Э. Мор
️️️️
Ю. Бельханда
87'
Желтая карточка
Ю. Нагатомо
84'
Замена
С. Инан
️️️️
О. Байрам
80'
77'
Замена
Д. Окереке
️️️️
Л. Опенда
66'
Желтая карточка
К. Дьятта
58'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
Э. Деннис
46'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
М. Ритс
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
33'
31'
Желтая карточка
К. Мата
28'
Желтая карточка
Ф. Рикка
Желтая карточка
М. Лемина
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Бюйюк
Пас отдал
О. Байрам
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
99
Марио Лемина
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
10
Адем Бюйюк
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
15
Симон Дели
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
23
Матс Ритс
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
22
Клинтон Мата
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
17
Луа Опенда
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
8
Селчук Инан
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
17
Шарль Де Кетеларе
АП
10
Перси Тау
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
29
Давид Окереке
ЦФ
3-4-2-1
16
Муслера
25
Мариано
4
Донк
23
Маркао
5
Нагатомо
8
Фегули
99
Лемина
18
Байрам
20
Бельханда
14
Сери
10
Бюйюк
3-1-3-1-2
22
Миньоле
15
Дели
16
Рикка
44
Мехеле
3
Баланта
23
Ритс
20
Ванакен
22
Мата
15
Дьятта
17
Деннис
17
Опенда
14
Сери
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Сери
20
Бельханда
7
Мор
7
Мор
20
Бельханда
18
Байрам
8
Инан
8
Инан
18
Байрам
23
Ритс
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
23
Ритс
17
Деннис
8
Схрайверс
8
Схрайверс
17
Деннис
17
Опенда
29
Окереке
29
Окереке
17
Опенда
Остались в запасе
Галатасарай
Брюгге
23
Эмин Байрам
ЦЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
1
Окан Кочук
ВР
Главный тренер
Фатих Терим
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
23
Эмин Байрам
ЦЗ
16
Гекай Гюней
ЦП
1
Окан Кочук
ВР
Остались в запасе
10
Перси Тау
ПВ
34
Этан Хорват
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Галатасарай - Брюгге
5
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Рамс Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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