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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Чарльтон
Лутон Таун - Чарльтон: обзор матча 26 ноября 2019
Лутон Таун
26.11.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 1
Завершен
Чарльтон
53'
И. Браун
7'
Д. Леко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лутон Таун - Чарльтон
Желтая карточка
Э. Шайнни
89'
Желтая карточка
И. Браун
59'
ГОЛ! 1:1!
И. Браун
Пас отдал
Э. Шайнни
53'
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Леко
Начало матча
Статистика матча Лутон Таун - Чарльтон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
- : -
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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