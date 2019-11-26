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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Хиберниан
Сент-Миррен - Хиберниан: обзор матча 26 ноября 2019
Сент-Миррен
26.11.2019, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Хиберниан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Хиберниан
49'
Желтая карточка
В. Сливка
Начало матча
Статистика матча Сент-Миррен - Хиберниан
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
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