Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Дерби Каунти
Фулхэм - Дерби Каунти: обзор матча 26 ноября 2019
Фулхэм
26.11.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
3 : 0
Завершен
Дерби Каунти
7'
Б. Рид
40'
А. Митрович
89'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фулхэм - Дерби Каунти
90'
+3
Желтая карточка
К. Доуэлл
ГОЛ! 3:0!
Т. Кэрни
Пас отдал
А. Митрович
89'
45'
Желтая карточка
К. Форсит
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
И. Кавалейру
40'
Желтая карточка
И. Кавалейру
34'
ГОЛ! 1:0!
Б. Рид
Пас отдал
А. Камара
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
5
Крыстиан Белик
ОП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
4
Джордж Эванс
ЦП
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
Дерби Каунти
29
Бен Хамер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
26
Киран Доуэлл
АП
7
Джек Мэрриот
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
4-2-1-3
1
Родак
23
Брайан
26
Моусон
3
Рим
3
Одои
10
Кэрни
10
Йохансен
14
Рид
8
Иван Кавалейру
9
Митрович
33
Камара
4-1-2-1-2
13
Рос
3
Форсит
2
Богль
33
Дэйвис
3
Лоу
5
Белик
14
Холмс
4
Эванс
10
Лоуренс
18
Мартин
29
Уогхорн
Остались в запасе
Фулхэм
Дерби Каунти
93
Антони Кноккарт
ПВ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
26
Киран Доуэлл
АП
29
Бен Хамер
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
7
Джек Мэрриот
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Фулхэм - Дерби Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
Новости команд
Все
Фулхэм
Дерби Каунти
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+