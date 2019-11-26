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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Сток Сити
Кардифф - Сток Сити: обзор матча 26 ноября 2019
Кардифф
26.11.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
11'
Л. Бакуна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Сток Сити
Желтая карточка
Л. Томлин
81'
61'
Желтая карточка
Р. Вудс
ГОЛ! 1:0!
Л. Бакуна
Пас отдал
Г. Мадин
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
13
Нил Этеридж
ВР
12
Джо Беннетт
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
11
Натаниэль Мендес-Лэйнг
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
14
Гэри Мадин
ЦФ
17
Ли Томлин
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
9
Ли Грегори
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Сток Сити
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
3-4-2
13
Этеридж
12
Беннетт
44
Флинт
21
Пелтье
30
Хойлетт
7
Пак
10
Бакуна
11
Мендес-Лэйнг
17
Томлин
14
Мадин
3-5-1-1
1
Батлэнд
4
Мартинс-Инди
23
Батт
20
Картер-Викерс
7
Аллен
5
Ндиайе
3
Уорд
6
Клукас
18
Вудс
10
Инс
9
Грегори
Остались в запасе
Кардифф
Сток Сити
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
12
Алекс Смитис
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
13
Каллум Патерсон
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
14
Омар Богл
ЦФ
Остались в запасе
23
Адам Федеричи
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
5
Одженекаро Этебо
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Кардифф - Сток Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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