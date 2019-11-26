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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Суонси
Хаддерсфилд Таун - Суонси: обзор матча 26 ноября 2019
Хаддерсфилд Таун
26.11.2019, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Суонси
41'
К. Грант
18'
Д. Фултон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Суонси
90'
+3
Желтая карточка
Борха
Красная карточка
Т. Чалоба
86'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Грант
Пас отдал
К. Шиндлер
41'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
31'
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фултон
Пас отдал
А. Айю
Желтая карточка
Д. Хогг
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
99
Трево Чалоба
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
26
Кристофер Шиндлер
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
9
Карлан Грант
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Хаддерсфилд Таун
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
31
Ян Дханда
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
3-3-1-2
99
Чалоба
4
Горенц-Станкович
26
Шиндлер
7
Бакуна
10
Притчард
6
Хогг
10
Качунга
22
Кэмпбелл
9
Грант
3-2-2-1
28
Вудман
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
21
Бидуэлл
6
Гримес
4
Фултон
43
Целина
24
Айю
17
Борха
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Суонси
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
1
Джоэл Коулмэн
ВР
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
9
Стив Мунье
ЦФ
Остались в запасе
31
Ян Дханда
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
26
Кайл Ноутон
ПЗ
19
Барри МакКэй
ЦФ
Главный тренер
Ян Зиверт
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Суонси
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Информация о матче
Стадион:
Джон Смит'с
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