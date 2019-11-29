Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Фулхэм
Суонси - Фулхэм: обзор матча 29 ноября 2019
Суонси
29.11.2019, пятница, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
1 : 2
Завершен
Фулхэм
22'
А. Митрович
43'
А. Митрович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Фулхэм
43'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
Д. Онома
32'
Желтая карточка
А. Камара
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
10
Том Кэрни
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
43
Берсант Целина
АП
19
Барри МакКэй
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
29
Кевин МакДональд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
3-2-1
28
Вудман
14
Робертс
3
ван дер Хоорн
26
Ноутон
6
Гримес
4
Фултон
24
Айю
4-2-1-3
1
Родак
3
Одои
26
Моусон
3
Рим
23
Брайан
10
Кэрни
10
Йохансен
17
Онома
9
Митрович
33
Камара
8
Иван Кавалейру
Остались в запасе
Суонси
Фулхэм
43
Берсант Целина
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
93
Антони Кноккарт
ПВ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
19
Барри МакКэй
ЦФ
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
93
Антони Кноккарт
ПВ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
Главный тренер
Алан Кертис
Статистика матча Суонси - Фулхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Либерти
Новости команд
Все
Суонси
Фулхэм
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Вратарь сборной Чили поделился впечатлениями от России
2025.11.16 21:41
2
Кубок лиги. «Ливерпуль» разгромили на «Энфилде» (0:3), «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси» победили
2025.10.30 00:46
«Суонси» – «Манчестер Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 октября 2025
2025.10.29 21:35
«Суонси» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки на матч 29 октября 2025 с коэффициентом 1.60
2025.10.28 10:52
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Манчестер Сити» и «Фулхэма» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Фулхэма» и «Ньюкасла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+