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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фортуна - Фейеноорд
Фортуна - Фейеноорд: обзор матча 06 октября 2019
Фортуна
06.10.2019, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 9 тур
4 : 2
Завершен
Фейеноорд
27'
Р. Хапс
66'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Фейеноорд
67'
Желтая карточка
Й. Торнстра
66'
ГОЛ! 0:2!
С. Бергейс
42'
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
Ф. Пасслак
31'
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хапс
Пас отдал
Л. Фер
Начало матча
Статистика матча Фортуна - Фейеноорд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Ситтард
Новости команд
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Фортуна
Фейеноорд
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
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