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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Атлетик
Сельта - Атлетик: обзор матча 06 октября 2019
Сельта
06.10.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
74'
Я. Аспас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Атлетик
Замена
Ф. Бельтран
️️️️
Д. Суарес
87'
85'
Желтая карточка
А. Капа
Замена
П. Шейх
️️️️
С. Лоботка
82'
81'
Замена
А. Адурис
️️️️
М. Весга
81'
Замена
Г. Ларрасабаль
️️️️
И. Муньяин
78'
Желтая карточка
И. Мартинес
77'
Желтая карточка
Е. Альварес
ГОЛ! 1:0!
Я. Аспас
Пас отдал
С. Мина
74'
Замена
Б. Мендес
️️️️
Рафинья
71'
66'
Замена
О. Сансет
️️️️
О. де Маркос
40'
Желтая карточка
Р. Гарсия
21'
Желтая карточка
М. Баленсиага
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
14
Нестор Араужо
ЦЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
12
Рафинья
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
4
Денис Суарес
АП
10
Яго Аспас
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
24
Папе Шейх
ЦП
8
Фран Бельтран
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Гаиска Ларрасабаль
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-3-1-2
36
Бланко
15
Оласа
4
Айду
14
Араужо
22
Мальо
12
Рафинья
68
Лоботка
5
Йокушлу
4
Суарес
77
Мина
10
Аспас
3-3-1-1-2
1
Симон
2
Капа
5
Альварес
26
Мартинес
18
де Маркос
6
Весга
18
Баленсиага
14
Дани Гарсия
10
Муньяин
14
Гарсия
9
Уильямс
12
Рафинья
10
Мендес
10
Мендес
12
Рафинья
68
Лоботка
24
Шейх
24
Шейх
68
Лоботка
4
Суарес
8
Бельтран
8
Бельтран
4
Суарес
18
де Маркос
8
Сансет
8
Сансет
18
де Маркос
10
Муньяин
22
Ларрасабаль
22
Ларрасабаль
10
Муньяин
6
Весга
20
Адурис
20
Адурис
6
Весга
Остались в запасе
Сельта
Атлетик
1
Серхио Альварес
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Остались в запасе
1
Серхио Альварес
ВР
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
20
Кевин Васкес
ПЗ
21
Габриэль Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Статистика матча Сельта - Атлетик
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Сельта
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Балаидос
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