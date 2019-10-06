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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Лион
Сент-Этьен - Лион: обзор матча 06 октября 2019
Сент-Этьен
06.10.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 9 тур
1 : 0
Завершен
Лион
90'
Р. Берич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Лион
Замена
Й. Кабай
️️️️
З. Юссуф
90'
+7
90'
+6
Желтая карточка
Ж. Лукас
ГОЛ! 1:0!
Р. Берич
Пас отдал
Р. Будебуз
90'
Замена
Р. Берич
️️️️
Ш. Аби
80'
79'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Т. Мендес
70'
Замена
К. Тете
️️️️
Рафаэл
Замена
В. Хазри
️️️️
Л. Диони
64'
59'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Терье
Желтая карточка
З. Юссуф
37'
19'
Желтая карточка
Маршал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
70
Арно Норден
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Кенни Тете
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
4-1-1-2-2
40
Мулен
47
Трауко
2
Салиба
24
Перрен
15
Колоджейчак
6
М'Вила
28
Юссуф
99
Буанга
10
Будебуз
99
Диони
7
Аби
3-4-1-1-1
1
Лопеш
6
Марсело
2
Андерсен
2
Рафаэл
15
Дюбуа
23
Мендес
29
Тусар
21
Маршал
10
Ауа
11
Терье
10
Депай
28
Юссуф
29
Кабай
29
Кабай
28
Юссуф
99
Диони
10
Хазри
10
Хазри
99
Диони
7
Аби
9
Берич
9
Берич
7
Аби
2
Рафаэл
2
Тете
2
Тете
2
Рафаэл
23
Мендес
6
Лукас
6
Лукас
23
Мендес
11
Терье
9
Дембеле
9
Дембеле
11
Терье
Остались в запасе
Сент-Этьен
Лион
70
Арно Норден
ЛВ
23
Стефан Баич
ВР
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
23
Стефан Баич
ВР
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Мендес «Силвиньо» Кампос
Статистика матча Сент-Этьен - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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