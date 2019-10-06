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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Эспаньол
Мальорка - Эспаньол: обзор матча 06 октября 2019
Мальорка
06.10.2019, воскресенье, 13:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Эспаньол
37'
А. Будимир
73'
С. Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Эспаньол
78'
Замена
О. Мелендо
️️️️
М. Рока
Замена
М. Педраса
️️️️
И. Баба
77'
75'
Замена
П. Пьятти
️️️️
М. Варгас
ГОЛ! 2:0!
С. Севилья
73'
Замена
Х. Кампос
️️️️
А. Раильо
69'
Желтая карточка
С. Севилья
64'
62'
Желтая карточка
Налдо
62'
Замена
Налдо
️️️️
Д. Лопес
61'
Желтая карточка
Л. Лопес
Замена
Т. Кубо
️️️️
Л. Жуниор
57'
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
Ж. Састре
37'
19'
Желтая карточка
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
1
Маноло Рейна
ВР
15
Фран Гамес
ЦЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
7
Лаго Жуниор
ЛВ
8
Сальвадор Севилья
ЦП
14
Иддрису Баба
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
14
Дани Родригес
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
22
Льюис Лопес
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
25
Марк Рока
ОП
5
Давид Лопес
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
9
Виктор Кампусано
ЦФ
Главный тренер
Давид Галльего
Мальорка
31
Фабри
ВР
5
Хиско Кампос
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
6
Марк Педраса
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Эспаньол
1
Андрес Прието
ВР
5
Налдо
ЦЗ
2
Виктор Гомес
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
4-3-2-1
1
Рейна
15
Гамес
21
Раильо
24
Вальент
25
Састре
8
Севилья
14
Баба
14
Фебас
7
Лаго Жуниор
14
Родригес
17
Будимир
3-2-2-2-1
13
Лопес
14
Корчиа
22
Лопес
17
Педроса
25
Рока
5
Лопес
23
Гранеро
4
Санчес
7
Лей
8
Варгас
9
Кампусано
7
Лаго Жуниор
14
Кубо
14
Кубо
7
Лаго Жуниор
21
Раильо
5
Кампос
5
Кампос
21
Раильо
14
Баба
6
Педраса
6
Педраса
14
Баба
25
Рока
21
Мелендо
21
Мелендо
25
Рока
5
Лопес
5
Налдо
5
Налдо
5
Лопес
8
Варгас
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Варгас
Остались в запасе
Мальорка
Эспаньол
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
2
Виктор Гомес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Давид Галльего
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
15
Лумор
ЦЗ
7
Александар Трайковски
ЦФ
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
2
Виктор Гомес
ПЗ
1
Андрес Прието
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Давид Галльего
Статистика матча Мальорка - Эспаньол
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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