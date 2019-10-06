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Манчестер Сити - Вулверхэмптон
Манчестер Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 06 октября 2019
Манчестер Сити
06.10.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
0 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
80'
А. Траоре
90+4'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Вулверхэмптон
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
А. Траоре
Пас отдал
Р. Хименес
86'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
84'
Желтая карточка
Р. Невеш
80'
ГОЛ! 0:1!
А. Траоре
Пас отдал
Р. Хименес
Желтая карточка
Фернандиньо
76'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Д. Сильва
75'
74'
Замена
Х. Кастро
️️️️
Р. Винагре
Желтая карточка
И. Гюндоган
71'
68'
Замена
М. Доэрти
️️️️
П. Кутроне
Желтая карточка
Эдерсон
62'
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Марез
60'
Желтая карточка
Ж. Канселу
50'
Желтая карточка
Родри
50'
Замена
А. Зинченко
️️️️
К. Уокер
46'
13'
Замена
Р. Беннетт
️️️️
Р. Сайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Давид Сильва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Бернарду Силва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
3-1-2-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
2
Канселу
16
Родри
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
19
Стерлинг
21
Сильва
26
Марез
10
Агуэро
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
29
Сайсс
15
Коди
30
Боли
19
Винагре
21
Невеш
18
Дендокер
8
Моутинью
24
Траоре
10
Кутроне
9
Хименес
2
Уокер
47
Зинченко
47
Зинченко
2
Уокер
26
Марез
20
Силва
20
Силва
26
Марез
21
Сильва
9
Жезус
9
Жезус
21
Сильва
19
Винагре
17
Кастро
17
Кастро
19
Винагре
10
Кутроне
2
Доэрти
2
Доэрти
10
Кутроне
29
Сайсс
6
Беннетт
6
Беннетт
29
Сайсс
Остались в запасе
Манчестер Сити
Вулверхэмптон
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Манчестер Сити - Вулверхэмптон
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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