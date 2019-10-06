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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Копенгаген
Брондбю - Копенгаген: обзор матча 06 октября 2019
Брондбю
06.10.2019, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Копенгаген
23'
К. Вильчек
76'
К. Вильчек
30'
А. Максе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Копенгаген
ГОЛ! 2:1!
К. Вильчек
76'
75'
Желтая карточка
Зека
65'
Красная карточка
Р. Фалк-Йенсен
31'
Желтая карточка
Н. Бендтнер
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Максе
Желтая карточка
Х. Херманнссон
29'
ГОЛ! 1:0!
К. Вильчек
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
6
Зека
ЦП
6
Йенс Стаге
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Брондбю
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Копенгаген
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
19
Карло Хольс
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
4-2-1
2
Максе
6
Херманнссон
5
Юнг
24
Ростед
5
Радошевич
13
Кайзер
10
Вильчек
4-2-4
1
Юнссон
25
Нельссон
6
Бьелланд
2
Бартолец
19
Бенгтссон
6
Зека
6
Стаге
27
Сантос
32
Бендтнер
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
Остались в запасе
Брондбю
Копенгаген
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
19
Карло Хольс
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
13
Йохан Ларссон
ЦЗ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Остались в запасе
4
Сотирис Папаяннопулос
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
19
Карло Хольс
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Брондбю - Копенгаген
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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