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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Антверпен - Стандард
Антверпен - Стандард: обзор матча 06 октября 2019
Антверпен
06.10.2019, воскресенье, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Стандард
23'
Л. Рафаэлов (П)
55'
Д. Мбокани
58'
Р. Эмон
72'
Р. Эмон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антверпен - Стандард
Желтая карточка
У. Худт
88'
72'
ГОЛ! 2:2!
Р. Эмон
Пас отдал
М. Лестьенн
58'
ГОЛ! 2:1!
Р. Эмон
Пас отдал
К. Фай
ГОЛ! 2:0!
Д. Мбокани
55'
27'
Желтая карточка
З. Ванхесден
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Рафаэлов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антверпен
26
Синан Болат
ВР
29
Уэсли Худт
ЦЗ
11
Лиор Рафаэлов
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Стандард
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
19
Коллинс Фай
ЦЗ
59
Гойко Цимирот
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
34
Константинос Лайфис
ЦП
9
Рено Эмон
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Антверпен
18
Мартин Онгла
ЦЗ
43
Сандер Копман
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
2
Горо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
1-2-2
26
Болат
29
Худт
11
Рафаэлов
16
Дефур
70
Мбокани
87
Миральяс
2-4-2
13
Ванхесден
19
Фай
16
Карсела-Гонсалес
22
Бастьен
34
Лайфис
59
Цимирот
17
Лестьенн
9
Эмон
Остались в запасе
Антверпен
Стандард
18
Мартин Онгла
ЦЗ
43
Сандер Копман
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
2
Горо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
18
Мартин Онгла
ЦЗ
43
Сандер Копман
ЦП
9
Зинхо Гано
ЦФ
Остались в запасе
77
Энтони Лимбомбе
ЛВ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
2
Горо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
7
Александар Болевич
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Антверпен - Стандард
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
- : -
29.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Антверпен
2 : 2
07.11.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Вестерло
5 : 1
11.10.2026
Антверпен
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Информация о матче
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Антверпен
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5
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Манчестер Юнайтед» приобрел вратаря за 21 миллион
2025.09.02 00:23
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал контракт с новым вратарем
2025.08.25 16:16
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2025.04.19 15:58
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