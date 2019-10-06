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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Цинциннати
Ди Си Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 06 октября 2019
Ди Си Юнайтед
06.10.2019, воскресенье, 23:00
США. МЛС
0 : 0
Завершен
Цинциннати
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ди Си Юнайтед - Цинциннати
30'
Желтая карточка
Л. Бертоне
14'
Желтая карточка
М. Депланье
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
28
Билл Хамид
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Фредерик Бриллант
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦП
8
Фелипе Мартинс
ЦП
25
Квинси Амариква
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
27
Фатай Алаше
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Ди Си Юнайтед
18
Крис Сейтц
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Цинциннати
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
2-2-1
28
Хамид
15
Бирнбаум
13
Бриллант
6
Канус
8
Мартинс
25
Амариква
3-2-1
22
Тытонь
4
ван дер Верфф
4
Хагглунд
12
Депланье
6
Бертоне
27
Алаше
26
Ледесма
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
18
Крис Сейтц
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Трой Лесесне
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
18
Крис Сейтц
ВР
29
Леонардо Хара
ЦЗ
32
Лусиано Акоста
ЦП
9
Ола Камара
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
Главный тренер
Трой Лесесне
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Цинциннати
1
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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