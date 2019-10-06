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Расписание матчей
МЛС 2026
Торонто - Коламбус
Торонто - Коламбус: обзор матча 06 октября 2019
Торонто
06.10.2019, воскресенье, 23:00
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Коламбус
58'
А. Посуэло
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торонто - Коламбус
Желтая карточка
М. Дельгадо
76'
ГОЛ! 1:0!
А. Посуэло
58'
Желтая карточка
М. Брэдли
39'
32'
Желтая карточка
П. Сантуш
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торонто
2
Джастин Морроу
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
21
Джонатан Осорио
ЦП
47
Цубаса Эндо
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
20
Вил Трапп
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Торонто
25
Алекс Боно
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Коламбус
6
Давид Гусман
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
2-5
2
Морроу
17
Мавинга
21
Осорио
47
Эндо
8
Дельгадо
8
Посуэло
4
Брэдли
3-1-1-1
89
Ром
25
Аффул
6
Менса
23
Уилльямс
20
Трапп
7
Сантуш
9
Зардес
Остались в запасе
Торонто
Коламбус
25
Алекс Боно
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
6
Давид Гусман
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
25
Алекс Боно
ВР
23
Лоран Киман
ЦЗ
14
Ник ДеЛеон
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
Остались в запасе
6
Давид Гусман
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Крис Армас
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Торонто - Коламбус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Торонто
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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