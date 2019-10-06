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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Арсенал
Локомотив - Арсенал: обзор матча 06 октября 2019
Локомотив
06.10.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
9'
Эдер
45+2'
А. Миранчук (П)
11'
Э. Кангва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Арсенал
Замена
Б. Идову
️️️️
А. Коломейцев
85'
85'
Замена
А. Тудоре
️️️️
А. Ломовицкий
82'
Желтая карточка
Г. Григалава
73'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
63'
Желтая карточка
Г. Костадинов
61'
Желтая карточка
В. Альварес
Желтая карточка
Д. Баринов
50'
Замена
С. Магкеев
️️️️
Б. Хеведес
46'
46'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
Е. Луценко
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Миранчук
45'
+2
Желтая карточка
В. Игнатьев
23'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Ф. Смолов
20'
Травма
Ф. Смолов
18'
11'
ГОЛ! 1:1!
Э. Кангва
Пас отдал
С. Ткачев
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
Ф. Смолов
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Жоау Мариу
ЛП
26
Мурило Серкейра
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
18
Александр Коломейцев
ПП
24
Эдер
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
11
Сергей Ткачев
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
89
Никита Дорофеев
АП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-2-2-2
1
Гилерме
31
Рыбус
5
Хеведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
26
Серкейра
6
Баринов
23
Мариу
18
Коломейцев
90
Смолов
24
Эдер
4-3-2-1
36
Левашов
4
Бауэр
88
Григалава
6
Беляев
27
Альварес
10
Кангва
70
Костадинов
11
Ткачев
11
Ломовицкий
23
Горбатенко
48
Луценко
18
Коломейцев
30
Идову
30
Идову
18
Коломейцев
5
Хеведес
27
Магкеев
27
Магкеев
5
Хеведес
90
Смолов
59
Миранчук
59
Миранчук
90
Смолов
48
Луценко
88
Лесовой
88
Лесовой
48
Луценко
11
Ломовицкий
99
Тудоре
99
Тудоре
11
Ломовицкий
Остались в запасе
Локомотив
Арсенал
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
1
Антон Коченков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
89
Никита Дорофеев
АП
1
Антон Коченков
ВР
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
19
Ламек Банда
ПВ
25
Артур Нигматуллин
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Локомотив - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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Арсенал
Овчинников высказался об утверждении на посту главного тренера «Локомотива»
22:49
Тренер «Родины» Альба объяснил поражение от «Локомотива»
22:25
Овчинников прокомментировал победу «Локомотива» в его дебютном матче
21:46
РПЛ. «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в дебютном матче Овчинникова и покинул зону вылета
20:56
11
Комментарий Овчинникова перед дебютом во главе «Локомотива»
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Овчинников высказался об утверждении на посту главного тренера «Локомотива»
22:49
Тренер «Родины» Альба объяснил поражение от «Локомотива»
22:25
Овчинников прокомментировал победу «Локомотива» в его дебютном матче
21:46
РПЛ. «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в дебютном матче Овчинникова и покинул зону вылета
20:56
11
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