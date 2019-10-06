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АПЛ 2026/2027
Саутгемптон - Челси
Саутгемптон - Челси: обзор матча 06 октября 2019
Саутгемптон
06.10.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 4
Завершен
Челси
30'
Д. Ингс
17'
Т. Абрахам
24'
М. Маунт
40'
Н. Канте
89'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Челси
89'
ГОЛ! 1:4!
М. Батшуайи
Пас отдал
К. Пулишич
84'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Т. Абрахам
Замена
Ч. Адамс
️️️️
Д. Ингс
81'
Замена
С. Буфал
️️️️
Н. Редмонд
81'
80'
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Маунт
80'
Замена
М. Ковачич
️️️️
К. Хадсон-Одои
Замена
М. Обафеми
️️️️
Ш. Лонг
73'
40'
ГОЛ! 1:3!
Н. Канте
Пас отдал
М. Алонсо
ГОЛ! 1:2!
Д. Ингс
Пас отдал
Я. Валери
30'
24'
ГОЛ! 0:2!
М. Маунт
Пас отдал
Виллиан
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
12'
Желтая карточка
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Ангус Ганн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
7
Ян Валери
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
7
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Софьян Буфал
ЛВ
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-4-2
1
Ганн
5
Бертранд
5
Беднарек
4
Йошида
7
Валери
27
Редмонд
21
Ромеу
23
Хейбьерг
30
Уорд-Проус
7
Лонг
28
Ингс
4-1-1-3-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
23
Томори
4
Зума
3
Алонсо
91
Канте
21
Жоржиньо
7
Хадсон-Одои
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
27
Редмонд
17
Буфал
17
Буфал
27
Редмонд
28
Ингс
34
Адамс
34
Адамс
28
Ингс
7
Лонг
21
Обафеми
21
Обафеми
7
Лонг
7
Маунт
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
8
Ковачич
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
18
Абрахам
44
Батшуайи
44
Батшуайи
18
Абрахам
Остались в запасе
Саутгемптон
Челси
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
5
Джек Стивенс
ЦЗ
17
Стюарт Армстронг
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
33
Рис Джеймс
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Саутгемптон - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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