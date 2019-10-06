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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Олимпиакос
Арис - Олимпиакос: обзор матча 06 октября 2019
Арис
06.10.2019, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Олимпиакос
33'
Г. Масурас
38'
Ю. Эль-Араби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - Олимпиакос
90'
+5
Желтая карточка
Ж. Са
90'
+4
Желтая карточка
Гильерме
77'
Желтая карточка
Р. Семеду
69'
Желтая карточка
А. Пападопулос
Желтая карточка
М. Корхут
65'
58'
Желтая карточка
В. Торосидис
Желтая карточка
Б. Гама
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Эль-Араби
Пас отдал
М. Вальбуэна
33'
ГОЛ! 0:1!
Г. Масурас
Пас отдал
К. Цимикас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
69
Михай Корхут
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
8
Гильерме
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Олимпиакос
16
Бобби Аллен
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
2-3-1
69
Корхут
31
Роуз
16
Гама
10
Фетфацидис
88
Саша
12
Идейе
4-2-2-2
1
Са
3
Эльабделлауи
35
Семеду
34
Пападопулос
21
Цимикас
41
Бухалакис
8
Гильерме
28
Вальбуэна
7
Масурас
11
Поденсе
19
Эль-Араби
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
Главный тренер
Сулис Пападопулос
16
Бобби Аллен
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
16
Бобби Аллен
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
8
Яссин Бензия
АП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча Арис - Олимпиакос
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
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