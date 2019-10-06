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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Борнмут
Арсенал - Борнмут: обзор матча 06 октября 2019
Арсенал
06.10.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Борнмут
9'
Д. Луис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Борнмут
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Б. Сака
83'
79'
Замена
А. Данжума
️️️️
Д. Стейси
79'
Замена
С. Фрэнсис
️️️️
Х. Уилсон
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Себальос
75'
Желтая карточка
Г. Мартинелли
72'
63'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Д. Соланке
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Н. Пепе
63'
29'
Желтая карточка
Д. Стейси
13'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
ГОЛ! 1:0!
Д. Луис
Пас отдал
Н. Пепе
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Борнмут
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
9
Каллум Уилсон
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Эдди Хау
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Борнмут
1
Артур Боруц
ВР
2
Саймон Фрэнсис
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Льюис Кук
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
4-1-2-1-2
1
Лено
23
Колашинац
19
Папастатопулос
4
Луис
12
Чамберс
34
Джака
25
Себальос
6
Гендузи
7
Сака
7
Обамеянг
19
Пепе
4-2-1-3
32
Рэмсдейл
3
Стейси
15
Аке
27
Кук
15
Рико
8
Биллинг
8
Лерма
10
Уилсон
7
Кинг
9
Уилсон
19
Соланке
7
Сака
34
Торрейра
34
Торрейра
7
Сака
25
Себальос
28
Уиллок
28
Уиллок
25
Себальос
19
Пепе
7
Мартинелли
7
Мартинелли
19
Пепе
19
Соланке
10
Фрейзер
10
Фрейзер
19
Соланке
3
Стейси
7
Данжума
7
Данжума
3
Стейси
10
Уилсон
2
Фрэнсис
2
Фрэнсис
10
Уилсон
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Артур Боруц
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Эдди Хау
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
1
Артур Боруц
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
4
Льюис Кук
ЦП
16
Эндрю Сурман
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Эдди Хау
Статистика матча Арсенал - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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