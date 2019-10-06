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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Атлетико
Вальядолид - Атлетико: обзор матча 06 октября 2019
Вальядолид
06.10.2019, воскресенье, 17:00
Испания. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Атлетико
89'
Желтая карточка
Т. Лемар
60'
Желтая карточка
Ж. Феликс
Желтая карточка
О. Плано
48'
45'
+2
Желтая карточка
С. Ньигес
Желтая карточка
Х. Мойяно
29'
25'
Желтая карточка
А. Мората
Желтая карточка
Т. Вилья
10'
Желтая карточка
Н. Мартинес
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
17
Хави Мойяно
ЦЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Коке
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
20
Вальдо Рубио
ЛВ
2
Антонито
ЦП
23
Ануар
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Энес Унал
ЦФ
Атлетико
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
14
Маркос Льоренте
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
3-2-1-2-2
1
Масип
12
Фернандес
22
Салису
22
Кико
22
Мартинес
17
Мойяно
21
Мичел
19
Вилья
20
Плано
14
Гвардиола
19
Рамирес
4-3-3
13
Облак
2
Триппьер
20
Хименес
15
Савич
6
Лоди
8
Ньигес
6
Коке
18
Парти
79
Феликс
19
Коста
21
Мората
Остались в запасе
Вальядолид
Атлетико
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
2
Антонито
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
18
Тома Лемар
АП
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
14
Пабло Эрвияс
ПВ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
13
Андрей Лунин
ВР
2
Антонито
ЦП
23
Ануар
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
Остались в запасе
18
Тома Лемар
АП
14
Маркос Льоренте
ЦП
1
Антонио Адан
ВР
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Вальядолид - Атлетико
6
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Стадион:
Хосе Соррилья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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