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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Лечче
Аталанта - Лечче: обзор матча 06 октября 2019
Аталанта
06.10.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Лечче
35'
Д. Сапата
40'
А. Гомес
56'
Р. Госенс
86'
Ф. Лучионе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Лечче
89'
Желтая карточка
А. Рисполи
86'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Лучионе
Пас отдал
Ф. Фалько
84'
Желтая карточка
Ж. Маер
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Й. Иличич
74'
Желтая карточка
М. де Рон
73'
Замена
Р. Толой
️️️️
С. Кьер
69'
Желтая карточка
С. Кьер
63'
62'
Желтая карточка
Ф. Лучионе
60'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
А. Ла Мантия
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
59'
ГОЛ! 3:0!
Р. Госенс
Пас отдал
Й. Иличич
56'
55'
Замена
Д. Фариас
️️️️
Я. Петриччионе
ГОЛ! 2:0!
А. Гомес
Пас отдал
Д. Сапата
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
Пас отдал
Р. Госенс
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Лечче
22
Габриэл
ВР
5
Марко Манкосу
ВР
32
Марко Кальдерони
ЦЗ
15
Фабио Лучионе
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
10
Якопо Петриччионе
ОП
16
Жанелли Имбула
ЦП
37
Жан Маер
ЦП
3
Андреа Рисполи
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Лечче
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
4
Брайан Вера
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
3-3-1-3
95
Голлини
24
Кьер
21
Кастань
19
Паломино
8
Госенс
15
де Рон
6
Джимсити
8
Фройлер
91
Сапата
10
Гомес
72
Иличич
3-1-3-1-1
22
Габриэл
32
Кальдерони
15
Лучионе
13
Россеттини
10
Петриччионе
16
Имбула
37
Маер
3
Рисполи
25
Фалько
19
Ла Мантия
24
Кьер
2
Толой
2
Толой
24
Кьер
72
Иличич
17
Малиновский
17
Малиновский
72
Иличич
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
10
Петриччионе
17
Фариас
17
Фариас
10
Петриччионе
19
Ла Мантия
15
Бабакар
15
Бабакар
19
Ла Мантия
Остались в запасе
Аталанта
Лечче
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Фабио Ливерани
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
57
Марко Спортиелло
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
8
Марио Пашалич
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
4
Брайан Вера
ЦФ
22
Мауро Виджорито
ВР
2
Давиде Риккарди
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
32
Симоне Ло Фасо
ЦП
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Фабио Ливерани
Статистика матча Аталанта - Лечче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
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