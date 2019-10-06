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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 06 октября 2019
Урал
06.10.2019, воскресенье, 11:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
58'
О. Шатов (АГ)
3'
Б. Иванович
27'
М. Оздоев
63'
С. Азмун
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Зенит
Замена
И. Насыров
️️️️
О. Эль Кабир
90'
83'
Замена
Р. Мак
️️️️
С. Азмун
65'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Ю. Жирков
63'
ГОЛ! 1:3!
С. Азмун
Пас отдал
М. Оздоев
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
О. Шатов
58'
Замена
А. Егорычев
️️️️
Р. Емельянов
55'
Замена
В. Ильин
️️️️
Н. Димитров
52'
27'
ГОЛ! 0:2!
М. Оздоев
Пас отдал
С. Азмун
14'
Замена
О. Шатов
️️️️
Э. Маммана
13'
Травма
Э. Маммана
3'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иванович
Пас отдал
А. Дзюба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Олег Баклов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
71
Йордан Осорио
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
4-2-2-1-1
1
Баклов
3
Меркулов
33
Ароян
23
Поляков
15
Кулаков
92
Емельянов
8
Августиняк
58
Эль Кабир
17
Димитров
10
Бикфалви
88
Погребняк
4-1-2-1-2
41
Кержаков
15
Караваев
2
Маммана
20
Иванович
3
Дуглас Сантос
71
Осорио
21
Оздоев
18
Жирков
9
Дриусси
22
Дзюба
20
Азмун
58
Эль Кабир
77
Насыров
77
Насыров
58
Эль Кабир
92
Емельянов
5
Егорычев
5
Егорычев
92
Емельянов
17
Димитров
98
Ильин
98
Ильин
17
Димитров
2
Маммана
27
Шатов
27
Шатов
2
Маммана
18
Жирков
21
Ерохин
21
Ерохин
18
Жирков
20
Азмун
21
Мак
21
Мак
20
Азмун
Остались в запасе
Урал
Зенит
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
99
Андрей Лунев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
10
Артем Фидлер
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
99
Андрей Лунев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Урал - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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