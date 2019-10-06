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ЦСКА - Ростов
ЦСКА - Ростов: обзор матча 06 октября 2019
ЦСКА
06.10.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Ростов
90+2'
Н. Влашич (П)
11'
Х. Байрамян
44'
Х. Байрамян
61'
Э. Шомуродов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Ростов
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Н. Влашич
90'
+2
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Ахметов
89'
86'
Желтая карточка
А. Саплинов
85'
Замена
А. Саплинов
️️️️
А. Ионов
77'
Замена
А. Логашов
️️️️
Х. Байрамян
Замена
Я. Бийол
️️️️
А. Сигурдссон
67'
61'
ГОЛ! 0:3!
Э. Шомуродов
Пас отдал
Х. Байрамян
58'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Д. Глебов
Замена
Л. Сантос
️️️️
С. Гогуа
46'
44'
ГОЛ! 0:2!
Х. Байрамян
Пас отдал
Э. Шомуродов
Желтая карточка
М. Фернандес
30'
12'
Желтая карточка
Д. Глебов
11'
ГОЛ! 0:1!
Х. Байрамян
Пас отдал
М. Норманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
18
Константин Кучаев
ЛАЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
28
Лукас Сантос
ЦФ
20
Такума Нисимура
ЦФ
Ростов
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
55
Александр Саплинов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Акинфеев
31
Шарлия
30
Гогуа
78
Дивеев
6
Фернандес
18
Кучаев
97
Ахметов
10
Обляков
10
Сигурдссон
10
Влашич
63
Чалов
4-2-1-2-1
23
Бабурин
34
Козлов
6
Хаджикадунич
78
Чистяков
23
Чернов
17
Норманн
15
Глебов
71
Попов
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
30
Гогуа
28
Сантос
28
Сантос
30
Гогуа
10
Сигурдссон
15
Бийол
15
Бийол
10
Сигурдссон
97
Ахметов
8
Бистрович
8
Бистрович
97
Ахметов
19
Байрамян
43
Логашов
43
Логашов
19
Байрамян
15
Глебов
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
15
Глебов
11
Ионов
55
Саплинов
55
Саплинов
11
Ионов
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
12
Максим Елеев
ПЗ
1
Илья Помазун
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
1
Даниил Фролкин
ВР
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча ЦСКА - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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