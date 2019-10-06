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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Реймс
Ренн - Реймс: обзор матча 06 октября 2019
Ренн
06.10.2019, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 9 тур
0 : 1
Завершен
Реймс
49'
Б. Диа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Реймс
84'
Желтая карточка
Х. Сук
73'
Желтая карточка
Р. Уден
49'
ГОЛ! 0:1!
Б. Диа
Пас отдал
Р. Уден
45'
+1
Желтая карточка
А. Дисаси
Желтая карточка
Ж. Гелин
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
23
Йорис Наньон
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
15
Алексис Ромао
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Ренн
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Реймс
16
Николя Леметр
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
3-2-2-2
1
Салин
25
Гелин
21
Морель
23
Наньон
27
Мауасса
14
Траоре
27
Бурижо
19
Гренье
11
Рафинья
99
Ньянг
4-1-1-2-2
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
21
Дисаси
33
Конан
7
Шавалерен
15
Ромао
10
Уден
7
Думбия
22
Диа
22
Донис
Остались в запасе
Ренн
Реймс
29
Флавьен Тайт
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
11
Ассан Камара
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
29
Флавьен Тайт
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Остались в запасе
11
Ассан Камара
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
16
Николя Леметр
ВР
9
Хён-Джун Сук
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Ренн - Реймс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
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