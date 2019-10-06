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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Севилья
Барселона - Севилья: обзор матча 06 октября 2019
Барселона
06.10.2019, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
4 : 0
Завершен
Севилья
27'
Л. Суарес
32'
А. Видаль
35'
У. Дембеле
78'
Л. Месси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Севилья
90'
+1
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
С. Бускетс
88'
Красная карточка
У. Дембеле
88'
Красная карточка
Р. Араухо
87'
Желтая карточка
Ж. Пике
85'
ГОЛ! 4:0!
Л. Месси
78'
Замена
Р. Араухо
️️️️
Ж. Тодибо
73'
Замена
И. Ракитич
️️️️
А. Видаль
70'
65'
Замена
Чичарито
️️️️
Л. де Йонг
Замена
С. Бускетс
️️️️
Артур
65'
Желтая карточка
Л. Суарес
64'
Желтая карточка
У. Дембеле
53'
46'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
О. Торрес
46'
Замена
Х. Хордан
️️️️
Нолито
Желтая карточка
Н. Семеду
39'
ГОЛ! 3:0!
У. Дембеле
Пас отдал
Артур
35'
34'
Желтая карточка
Д. Карришу
ГОЛ! 2:0!
А. Видаль
Пас отдал
Артур
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
Н. Семеду
27'
22'
Желтая карточка
С. Регилон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
6
Серджи Роберто
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
6
Артур
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Барселона
33
Нето
ВР
33
Рональд Араухо
ЦЗ
18
Жорди Альба
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
3-4-2-1
1
тер Стеген
20
Тодибо
3
Пике
27
Семеду
6
Роберто
21
де Йонг
6
Артур
23
Видаль
10
Месси
10
Дембеле
9
Суарес
3-1-3-1-2
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
3
Регилон
5
Фернандо
8
Торрес
11
Банега
23
Карришу
7
Окампос
3
Нолито
26
де Йонг
20
Тодибо
33
Араухо
33
Араухо
20
Тодибо
23
Видаль
11
Ракитич
11
Ракитич
23
Видаль
6
Артур
5
Бускетс
5
Бускетс
6
Артур
3
Нолито
19
Хордан
19
Хордан
3
Нолито
8
Торрес
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
8
Торрес
26
де Йонг
14
Чичарито
14
Чичарито
26
де Йонг
Остались в запасе
Барселона
Севилья
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
31
Ансу Фати
ЛВ
33
Нето
ВР
18
Жорди Альба
ЦЗ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Барселона - Севилья
5
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Сабах
- : -
25.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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