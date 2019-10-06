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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 06 октября 2019
Торино
06.10.2019, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Наполи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
45'
+2
Желтая карточка
С. Луперто
37'
Желтая карточка
И. Лосано
Желтая карточка
С. Лукич
35'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Торино
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
44
Яго Фальке
ПВ
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Наполи
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-2-3-1-1
46
Сиригу
63
Н'Кулу
13
Лянко
14
Ансальди
93
Лаксальт
4
Иццо
33
Базелли
8
Ринкон
23
Лукич
90
Верди
11
Белотти
4-3-1-2
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
5
Луперто
44
Манолас
4
Хюсай
7
Зелински
25
Аллан
8
Руис
10
Инсинье
11
Лосано
10
Мертенс
Остались в запасе
Торино
Наполи
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
44
Яго Фальке
ПВ
Остались в запасе
1
Орестис Карнезис
ВР
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Торино - Наполи
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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