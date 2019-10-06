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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Трабзонспор
Ризеспор - Трабзонспор: обзор матча 06 октября 2019
Ризеспор
06.10.2019, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Трабзонспор
73'
А. Серлот
90'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Трабзонспор
Желтая карточка
А. Дурак
90'
+2
90'
ГОЛ! 0:2!
Э. Нвакаеме
Пас отдал
А. Серлот
Желтая карточка
Н. Морозюк
75'
73'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
Д. Старридж
Желтая карточка
Ф. Болдрин
68'
Желтая карточка
И. Диоманд
33'
Желтая карточка
Д. Хацисаяс
14'
7'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
5
Димитриос Хацисаяс
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
4
Исмаэль Диоманд
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Ризеспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Трабзонспор
10
Донис Авдияй
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
1-4
23
Аккан
5
Хацисаяс
10
Болдрин
5
Дурак
6
Морозюк
4
Диоманд
3-2-2
57
Новак
27
Перейра
5
Хосейни
7
Соса
12
Оби Микел
9
Нвакаеме
9
Серлот
Остались в запасе
Ризеспор
Трабзонспор
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
10
Донис Авдияй
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Остались в запасе
77
Орхан Оваджикли
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Марко Щепович
ЦФ
Остались в запасе
10
Донис Авдияй
ЛВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Юнал Караман
Статистика матча Ризеспор - Трабзонспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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