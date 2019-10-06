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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Миннесота Юнайтед
Сиэтл - Миннесота Юнайтед: обзор матча 06 октября 2019
Сиэтл
06.10.2019, воскресенье, 23:00
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
29'
Р. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сиэтл - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
Р. Торрес
29'
23'
Желтая карточка
А. Опара
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
29
Роман Торрес
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
13
Густав Свенссон
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
19
Ромен Метанир
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
13
Этан Финлэй
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Миннесота Юнайтед
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
18
Кевин Молино
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
3-3-1-1
24
Фрай
14
Смит
29
Торрес
18
Лирдам
13
Свенссон
7
Рольдан
14
Лодейро
13
Моррис
9
Руидиас
2-1-2
1
Манноне
3
Опара
19
Метанир
6
Алонсо
13
Финлэй
21
Грегуш
Остались в запасе
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
35
Брайан Мередит
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
18
Кевин Молино
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
19
Эмануэль Чеккини
ЦП
14
Гарри Шипп
ЦФ
Остались в запасе
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
18
Кевин Молино
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Сиэтл - Миннесота Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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