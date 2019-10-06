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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 06 октября 2019
Атланта Юнайтед
06.10.2019, воскресенье, 23:00
США. МЛС
3 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
3'
Д. Нагбе
49'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
83'
Желтая карточка
В. Заибо
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
49'
ГОЛ! 1:0!
Д. Нагбе
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
22
Джастин Мерам
ЦП
16
Эмерсон Хиндман
ЦП
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Нью-Инглэнд Революшн
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
10
Гонсало Мартинес
АП
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
3-1
1
Гьюзан
22
Мерам
16
Хиндман
6
Нагбе
77
Мартинес
2-3-1
88
Фаррелл
2
Анибаба
20
Млинар
10
Хиль
29
Заибо
10
Банбери
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Нью-Инглэнд Революшн
10
Гонсало Мартинес
АП
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Мартино
18
Брэд Найтон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
10
Гонсало Мартинес
АП
25
Алек Канн
ВР
19
Флорентен Погба
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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