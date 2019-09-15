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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Фрайбург
Хоффенхайм - Фрайбург: обзор матча 15 сентября 2019
Хоффенхайм
15.09.2019, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 3
Завершен
Фрайбург
11'
К. Гюнтер
38'
Я. Хаберер
59'
Н. Петерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Фрайбург
77'
Замена
Л. Вальдшмидт
️️️️
Я. Хаберер
Замена
Р. Сков
️️️️
К. Стафилидис
70'
69'
Замена
Л. Кюблер
️️️️
Д. Шмид
68'
Замена
А. Абраши
️️️️
М. Франтц
59'
ГОЛ! 0:3!
Н. Петерсен
Пас отдал
К. Гюнтер
47'
Желтая карточка
Р. Кох
Замена
Ю. Локадия
️️️️
Э. Бичакчич
46'
Замена
Л. Рупп
️️️️
Ф. Гриллич
46'
38'
ГОЛ! 0:2!
Я. Хаберер
Пас отдал
М. Франтц
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Гюнтер
Пас отдал
Д. Хайнц
8'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Фрайбург
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
6
Амир Абраши
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
26
Брендон Боррелло
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бауманн
4
Пош
4
Бичакчич
7
Фогт
3
Стафилидис
27
Гриллич
3
Кадержабек
18
Гайгер
13
Руди
9
Бебу
19
Бельфодиль
3-3-2-2
1
Шволов
4
Кох
3
Хайнц
3
Линхарт
7
Шмид
27
Хефлер
30
Гюнтер
19
Хаберер
8
Франтц
9
Хелер
18
Петерсен
3
Стафилидис
24
Сков
24
Сков
3
Стафилидис
27
Гриллич
10
Рупп
10
Рупп
27
Гриллич
4
Бичакчич
9
Локадия
9
Локадия
4
Бичакчич
7
Шмид
17
Кюблер
17
Кюблер
7
Шмид
8
Франтц
6
Абраши
6
Абраши
8
Франтц
19
Хаберер
7
Вальдшмидт
7
Вальдшмидт
19
Хаберер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Фрайбург
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Остались в запасе
7
Роланд Салаи
ПВ
22
Квон Чан Хун
ПВ
23
Никлас Тиде
ВР
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
26
Брендон Боррелло
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Хоффенхайм - Фрайбург
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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