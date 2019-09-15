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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Генчлербирлиги
Трабзонспор - Генчлербирлиги: обзор матча 15 сентября 2019
Трабзонспор
15.09.2019, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Генчлербирлиги
17'
Ф. Новак
57'
А. Серлот (П)
44'
Б. Станку
84'
С. Сессеньон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Генчлербирлиги
84'
ГОЛ! 2:2!
С. Сессеньон
Желтая карточка
М. Хосейни
63'
Желтая карточка
Ф. Новак
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Серлот
57'
44'
ГОЛ! 1:1!
Б. Станку
Пас отдал
Д. Сио
30'
Желтая карточка
П. Полома
ГОЛ! 1:0!
Ф. Новак
Пас отдал
Ж. Перейра
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Генчлербирлиги
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
10
Богдан Станку
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Трабзонспор
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Генчлербирлиги
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
3-2-1-2
5
Хосейни
57
Новак
27
Перейра
12
Оби Микел
7
Соса
10
Авдияй
9
Серлот
9
Нвакаеме
3-1-3
39
Полома
2
Огуз
15
Туре
29
Сессеньон
13
Сио
10
Станку
21
Кандеяш
Остались в запасе
Трабзонспор
Генчлербирлиги
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Метин Диядин
Остались в запасе
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Остались в запасе
22
Эрдем Озгенк
ЦЗ
11
Флойд Айите
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
2
Садио Диалло
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Метин Диядин
Статистика матча Трабзонспор - Генчлербирлиги
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 13 тур
Самсунспор
- : -
28.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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