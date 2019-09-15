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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Оренбург - Рубин
Оренбург - Рубин: обзор матча 15 сентября 2019
Оренбург
15.09.2019, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Рубин
49'
Р. Алвеш
89'
А. Кулишев (П)
53'
Е. Башкиров
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Рубин
90'
Желтая карточка
К. Плиев
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Кулишев
89'
88'
Желтая карточка
Ф. Уремович
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Деспотович
87'
Замена
А. Галаджан
️️️️
Р. Алвеш
84'
80'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Е. Башкиров
Желтая карточка
Т. Аюпов
78'
73'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
Е. Марков
Замена
Д. Фамейе
️️️️
Ж. Скофлек
66'
59'
Желтая карточка
Д. Степанов
54'
Желтая карточка
Е. Башкиров
53'
ГОЛ! 1:1!
Е. Башкиров
Пас отдал
О. Данченко
ГОЛ! 1:0!
Р. Алвеш
49'
Желтая карточка
Ж. Скофлек
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
44
Евгений Башкиров
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Владимир Москвичев
ОП
7
Никита Маляров
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Рубин
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
7
Николай Кипиани
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
59
Никита Макаров
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Климович
26
Радакович
6
Козлов
3
Сиваков
32
Терехов
8
Аюпов
31
Зотов
33
Мишкич
16
Алвеш
27
Скофлек
21
Деспотович
3-1-3-2-1
99
Дюпин
22
Уремович
15
Плиев
5
Степанов
44
Башкиров
28
Могилевец
94
Данченко
17
Коновалов
88
Ташаев
17
Зуев
20
Марков
21
Деспотович
32
Кулишев
32
Кулишев
21
Деспотович
16
Алвеш
57
Галаджан
57
Галаджан
16
Алвеш
27
Скофлек
7
Фамейе
7
Фамейе
27
Скофлек
44
Башкиров
7
Кварацхелия
7
Кварацхелия
44
Башкиров
20
Марков
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
20
Марков
Остались в запасе
Оренбург
Рубин
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
59
Никита Макаров
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Остались в запасе
5
Владимир Москвичев
ОП
9
Данил Липовой
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
12
Андрей Малых
ПЗ
7
Никита Маляров
ЦП
Остались в запасе
59
Никита Макаров
ЦП
8
Камиль Закиров
ЦП
7
Николай Кипиани
ЛВ
93
Алексей Городовой
ВР
32
Иван Коновалов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Эдуардо Докампо
Статистика матча Оренбург - Рубин
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Рубин
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Газовик
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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