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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Марсель
Монако - Марсель: обзор матча 15 сентября 2019
Монако
15.09.2019, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
3 : 4
Завершен
Марсель
17'
В. Бен-Йеддер (П)
26'
В. Бен-Йеддер
75'
Б. Кейта
38'
Д. Бенедетто
41'
В. Жермен
61'
Д. Пайет
66'
Д. Бенедетто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Марсель
90'
+3
Замена
Д. Чалета-Цар
️️️️
Д. Бенедетто
90'
+1
Желтая карточка
Д. Бенедетто
Желтая карточка
Б. Кейта
90'
+1
90'
+1
Замена
Н. Радоньич
️️️️
В. Жермен
79'
Замена
В. Ронжье
️️️️
М. Сансон
ГОЛ! 3:4!
Б. Кейта
Пас отдал
Т. Бакайоко
75'
Замена
Б. Кейта
️️️️
С. Фабрегас
69'
Замена
А. Силва
️️️️
А. Головин
69'
66'
ГОЛ! 2:4!
Д. Бенедетто
Пас отдал
Ж. Амави
62'
Желтая карточка
А. Гонсалес
61'
ГОЛ! 2:3!
Д. Пайет
Пас отдал
М. Лопес
Замена
Ж. Огустен
️️️️
В. Бен-Йеддер
56'
Желтая карточка
Р. Агилар
42'
41'
ГОЛ! 2:2!
В. Жермен
Пас отдал
К. Строотман
38'
ГОЛ! 2:1!
Д. Бенедетто
Пас отдал
В. Жермен
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
36'
ГОЛ! 2:0!
В. Бен-Йеддер
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Бен-Йеддер
17'
15'
Желтая карточка
Б. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
17
Бальде Кейта
ЦФ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
29
Флориан Шабролль
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
4-1-1-2-2
23
Леком
97
Балло-Туре
15
Глик
3
Марипан
2
Агилар
8
Бакайоко
4
Фабрегас
10
Головин
10
Мартинш
19
Слимани
10
Бен-Йеддер
3-1-3-1-2
30
Манданда
70
Сарр
27
Гонсалес
23
Амави
8
Камара
8
Сансон
20
Лопес
8
Строотман
10
Пайет
98
Жермен
9
Бенедетто
10
Головин
15
Силва
15
Силва
10
Головин
4
Фабрегас
17
Кейта
17
Кейта
4
Фабрегас
10
Бен-Йеддер
97
Огустен
97
Огустен
10
Бен-Йеддер
9
Бенедетто
15
Чалета-Цар
15
Чалета-Цар
9
Бенедетто
8
Сансон
21
Ронжье
21
Ронжье
8
Сансон
98
Жермен
28
Радоньич
28
Радоньич
98
Жермен
Остались в запасе
Монако
Марсель
7
Анри Оникуру
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
Главный тренер
Филипе Луис
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
7
Анри Оникуру
ЛВ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
Остались в запасе
16
Йоанн Пеле
ВР
29
Флориан Шабролль
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Филипе Луис
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Монако - Марсель
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Готье
(Секлин)
Стадион:
Луи II
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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Монако
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