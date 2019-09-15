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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Севилья
Алавес - Севилья: обзор матча 15 сентября 2019
Алавес
15.09.2019, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Севилья
37'
Х. Хордан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Севилья
90'
+2
Желтая карточка
Д. Карлос
90'
+2
Желтая карточка
Л. Окампос
Желтая карточка
В. Лагвардия
90'
+2
Желтая карточка
М. Вакасо
90'
+2
90'
Желтая карточка
Н. Гудель
Желтая карточка
Р. Дуарте
77'
75'
Желтая карточка
С. Регилон
58'
Желтая карточка
Д. Карришу
Желтая карточка
О. Бурк
47'
37'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хордан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
8
Пере Понс
ОП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
13
Хоселу
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Севилья
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
23
Даниэль Карришу
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Чичарито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
3-3-2-2
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
19
Эли
5
Дуарте
8
Понс
22
Видаль
22
Вакасо
17
Пина
7
Лукас
13
Хоселу
3-1-4-1-1
31
Вацлик
16
Навас
34
Карлос
3
Регилон
5
Фернандо
11
Банега
23
Карришу
8
Торрес
19
Хордан
7
Окампос
26
де Йонг
Остались в запасе
Алавес
Севилья
17
Борха Сайнс
ЛВ
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Чичарито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
3
Адриан Марин
ЛЗ
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
19
Ману Гарсия
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
37
Яссин Буну
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
8
Неманья Гудель
ЦП
20
Франко Васкес
АП
14
Чичарито
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Алавес - Севилья
5
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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