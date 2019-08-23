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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед: обзор матча 23 августа 2019
Канзаc Сити
23.08.2019, пятница, 04:30
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Миннесота Юнайтед
88'
Э. Уртадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 1:0!
Э. Уртадо
Пас отдал
Д. Расселл
88'
Желтая карточка
Г. Зуси
81'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
36
Луис Мартинш
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
19
Эрик Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
19
Ромен Метанир
ЦЗ
13
Вилфрид Моимбе
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Канзаc Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Миннесота Юнайтед
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
2-5-1
29
Мелия
5
Бислер
36
Мартинш
21
Гутьеррес
77
Расселл
10
Фейлхабер
15
Эспиноза
8
Зуси
19
Уртадо
3-3
1
Манноне
19
Метанир
13
Моимбе
3
Опара
17
Лод
21
Грегуш
13
Финлэй
Остались в запасе
Канзаc Сити
Миннесота Юнайтед
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
94
Джимми Медранда
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Остались в запасе
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Канзаc Сити - Миннесота Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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5 ноября
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